Prevenzione: controlli a tappeto dei carabinieri a Poggio Rusco

POGGIO RUSCO I Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, su disposizione e coordinamento del Comando Provinciale di Mantova, nel tardo pomeriggio di giovedì hanno eseguito un mirato servizio di controllo straordinario nell’abitato di Poggio Rusco per esigenze di prevenzione generale ed in particolare per contrastare i reati contro il patrimonio e la detenzione e l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Nello specifico una decina di carabinieri hanno controllato le principali piazze e vie di circolazione del comune di Poggio Rusco identificando un’ottantina di persone su 67 mezzi nonché hanno proceduto al controllo di due attività commerciali.

Durante le fasi di controllo alla circolazione stradale, i carabinieri hanno sorpreso alla guida di un’autovettura un giovane cittadino marocchino, da tempo residente in quel centro, trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish. Per questo motivo i carabinieri hanno proceduto al ritiro della sua patente di guida. Il servizio si è aggiunto a quelli già svolti dalla locale Stazione dei Carabinieri e dalle gazzelle del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gonzaga ed inoltre segue tutta una serie di servizi straordinari di controllo del territorio per esigenze di prevenzione generale ma anche per bloccare sul nascere eventuali fenomeni delittuosi. Per questo motivo i Carabinieri auspicano che i cittadini segnalino tempestivamente 112 eventuali movimenti sospetti di persone o mezzi.