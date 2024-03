Pallavolo serie A1 f – Vbc e il sogno play off: oggi al PalaRadi con il Vallefoglia

Casalmaggiore Dopo la vittoria in trasferta con Pinerolo continua il sogno play off perla Vbc Trasporti Pesanti: sogno legato a tante variabili, ma che la matematica rende ancora possibile. A due turni dalla conclusione della stagione regolare, Perinelli e compagne hanno sei punti in classifica in meno di Pinerolo, Roma e Vallefoglia. Due vittorie da tre punti e le contemporanee sconfitte di almeno una delle tre squadre che precedono le rosa porterebbero ad avere con una o più di loro lo stesso numero di vittorie e a quel punto entrerebbe in gioco il quoziente set, che è favorevole alla Vbc. Oggi, fischio d’inizio alle 18, la sfida del PalaRadi proprio con Vallefoglia dell’ex tecnico Pistola potrebbe rimandare ogni decisione all’ultima giornata, in caso di successo da tre punti e alla partita finale di Chieri. Tutto legato come detto a molte variabili, ma Perinelli e compagne sono in un momento di grande forma e possono provarci. E sembra crederci il capitano della Vbc Elena Perinelli: “La vittoria sul difficile campo di Pinerolo ci lascia le porte aperte per provare a raggiungere i play off. Anche Vallefoglia deve fare punti e ci affronterà in modo aggressivo. Dovremo giocare con la serenità giusta per esprimere il nostro gioco e ci servirà l’aiuto del nostro pubblico in un PalaRadi infuocato come è successo con Conegliano e Milano”.

Sergio Martini