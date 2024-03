Calcio Serie C – Mantova, 2-0 al Fiorenzuola e la B ad un passo

MANTOVA Il Mantova compie un altro passo verso la Serie B. I biancorossi battono 2-0 il Fiorenzuola grazie ai gol di Galuppini e Fiori nel primo tempo portando a +11 il vantaggio sul Padova, bloccato ieri sera sullo 0-0 dall’Albinoleffe. Partita mai in discussione e tifosi in delirio. Il sogno si fa sempre più realtà. Prossimo match sabato alle 14 a Trento.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Spalti gremiti per sostenere il Mantova, in cerca di altri tre punti che lo avvicinino alla Serie B. Avversario dei biancorossi il Fiorenzuola terzultimo in classifica ma reduce dalla bella vittoria con l’Atalanta U23. L’unico indisponibile per mister Possanzini (per l’ultima volta confinato in tribuna causa squalifica) è l’infortunato Maggioni. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-FIORENZUOLA 2-0

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Redolfi, Cavalli, Panizzi (72′ Celesia); Trimboli (82′ Giacomelli), Burrai, Muroni (72′ Wieser); Galuppini (63′ Bragantini), Mensah, Fiori (72′ Bombagi). A disposizione: Sonzogni, Bani, Debenedetti, Brignani, Fedel, Napoli, Argint, Monachello, De Maio. Allenatore: Massolini.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Potop, Bondioli (46′ Reali), Maffei; Musatti (68′ Gonzi), Mora, Oneto (68′ Nelli); Anelli, Alberti (77′ Popovic), Bocic (73′ Seck). A dispsizione: Bertozzi, Grisendi, Gentile, Ceravolo, Morello, Brogni, D’Amico. Allenatore: Tabbiani.

ARBITRO: Simone Gauzolino di Torino (assistenti: Barcherini di Terni e Fracchiolla di Bari).

RETI: 21′ Galuppini. 42′ Fiori

NOTE: Espulso: Mora al 61′ per fallo. Ammoniti: Potop, Bondioli, Panizzi, Reali. Calci d’angolo: 4-3. Recupero: 3′ + 5′.

Secondo tempo

95′ Finisce qui.

93′ Altra occasione, stavolta per Bombagi. Bravo il portiere a deviare.

91′ Occasione Mantova in contropiede ma Radaelli controlla male il pallone.

90′ Cinque minuti di recupero.

88′ Ci prova Wieser con un tiro potente che termina a lato.

82′ Ultima sostituzione per il Mantova: Giacomelli al posto di Trimboli. Applausi a scena aperta.

79′ Altra grande azione del Mantova in spazi ristrettissimi: Bombagi lavora bene un pallone, passaggio a Mensah che di tacco serve Trimboli. Conclusione murata da un difensore piacentino.

78′ Intanto il Fiorenzuola ha esaurito i cambi a disposizione.

77′ La partita non ha più nulla da dire. Il Mantova non infierisce.

76′ Tiro debole e centrale di Bragantini, nessun problema per Sorzi.

72′ Triplo cambio nel Mantova: escono Panizzi, Muroni e Fiori; entrano Wieser, Bombagi e Celesia.

71′ La Te non smette di cantare e ballare.

69′ Debenedetti per Panizzi al limite dell’area, conclusione fuori misura.

67′ Due cambi nel Fiorenzuola. Tra i subentrati l’ex biancorosso Gonzi.

63′ Galuppini, toccato duro a centrocampo, viene sostituito tra la standing ovation del Martelli. Al suo posto Bragantini.

61′ Espulso Mora per un fallo a centrocampo su Galuppini. Fiorenzuola in 10.

57′ Splendida azione in velocità dei biancorossi conclusa da un diagonale potente ma fuori misura di Radaelli.

53′ Panizzi viene ammonito per un fallo a centrocampo. Il terzino era in diffida e verrà quindi squalificato.

51′ Conclusione di Bocic deviato in corner da Redolfi.

46′ Comincia la ripresa. Un cambio nel Fiorenzuola: giù Bondioli, dentro Reali.

Primo tempo

48′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

47′ Rasoterra centrale di Fiori.

45′ L’arbitro assegna 3′ di recupero.

45′ Intanto sugli spalti parte il coro: “La capolista se ne va”.

42′ Raddoppio del Mantovaaa!!!!!! Da due passi Fiori non sbaglia e buca Sorzi. Azione nata da un passaggio di testa di Mensah per Galuppini che calcia sul secondo palo ma trova la respinta di Sorzi che non può nulla sul tap in ravvicinato di Fiori.

39′ Partita che si accede e Fiorenzuola che prova ad impensierire la retroguardia biancorossa.

33′ Riprende l’azione e Burrai rientra al suo posto.

32′ Gioco fermo perché Burrai è a terra.

31′ Passaggio suicida di Festa che poi rimedia parando un tiro centrale di Oneto.

28′ Retropassaggio di Fiori per Trimboli che di sinistro e da buona posizione calcia, ma la palla viene deviata dalla difesa ospite.

21′ GOLLLLLL DEL MANTOVAAAAA!!!!!!!! La sblocca Galuppini con l’incornata vincente da calcio d’angolo “corretta” in rete da Potop.

15′ Bocic si invola sulla destra e mette al centro per Alberti che mira l’incrocio, ma non centra lo specchio.

8′ Incursione di Fiori che sbaglia il passaggio in area, regalando la rimessa laterale al Fiorenzuola.

8′ Mantova che controlla il possesso palla ma non riesce a trovare la via del gol.

2′ Tiro deviato di Galuppini da Musatti sopra la traversa e in angolo. Dagli sviluppi nulla da segnalare.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Pre-gara

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Mantova in divisa total white con banda centrale rossa. Fiorenzuola in completo rosso.

Attesi quasi 7000 supporter virgiliani che riempiranno il Martelli questo pomeriggio. Siamo vicini al record di capienza.

Tre cambi per Massolini che sostituirà Possanzini per il terzo e ultimo turno. Rispetto alla gara con la Pergolettese partiranno titolari Cavalli, Trimboli e Panizzi.