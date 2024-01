Pronto soccorso e ortopedia: attivo il percorso rapido per i traumi minori

CASALMAGGIORE Al Pronto Soccorso dell’Ospedale Oglio Po è attivo il “fast track” ortopedico, un percorso rapido di presa in carico riservato ai pazienti con traumi minori. Dopo l’accettazione e l’inquadramento clinico (triage), la persona viene indirizzata direttamente all’ambulatorio di Ortopedia (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 13, presso i poliambulatori), dove sarà visitata da uno specialista ortopedico. «In questo modo – spiega Antonella Capelli, direttore del Pronto Soccorso all’Oglio Po – riduciamo i tempi di attesa e la permanenza di questi pazienti in Pronto Soccorso, dando una risposta specialistica ed efficiente». All’Oglio Po, il fast track è già attivo per le urgenze ginecologiche, oculistiche e pediatriche.

UN’URGENZA SU TRE È DI TIPO ORTOPEDICO

Su un totale di circa 70 accessi quotidiani, un terzo dei pazienti presi in carico necessita di cure ortopediche. «Si tratta di anziani e giovani, spesso sportivi, che presentano traumi di vario tipo. L’avvio di un percorso rapido specifico risponde alla richiesta del territorio, che spesso raccoglie utenti anche dalle province limitrofe. L’Ortopedia dell’Oglio Po, infatti, si distingue a livello nazionale come Centro di chirurgia della mano di primo livello e per la presa in carico specializzata di atleti e agonisti (tra cui una decina di campioni del mondo), che in caso d’infortunio scelgono di rivolgersi al presidio casalasco.

UN NUOVO AMBULATORIO PER MIGLIORARE IL SERVIZIO

«Nel corso del 2023 abbiamo effettuato 9345 visite, tra pronto soccorso e ambulatori, e un totale di 1371 interventi chirurgici», afferma Alessio Pedrazzini, direttore dell’Ortopedia e Traumatologia all’Oglio Po. I numeri sono in continua crescita, con una buona percentuale di accessi in urgenza. «Con il “fast track” ortopedico, l’ospedale Oglio Po può contare su un nuovo servizio che migliora il trattamento dei pazienti di questo territorio».