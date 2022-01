Servizio Civile Universale_45 posti a disposizione rete Sol.Co. e Arci

MANTOVA Per vivere l’esperienza del Servizio Civile, saranno a disposizione 45 posti presso le diverse realtà della rete di Arci Servizio Civile Mantova e nelle cooperative socie del consorzio Sol.Co. Mantova, con sedi dislocate in tutta la provincia, attraverso il programma “Uno per tutti, tutti per uno 2022: giovani per l’inclusione delle persone fragili nel territorio mantovano”.

Un unico programma che prosegue la collaborazione tra la rete Arci mantovana e il consorzio Sol.Co. già sperimentata lo scorso anno, e che ha visto impegnati 34 giovani che tuttora stanno svolgendo il loro servizio civile nelle diverse realtà coinvolte.

Obiettivo del progetto è quello di attivare i giovani nei processi di welfare: saranno 3 i progetti specifici che i giovani potranno scegliere per svolgere l’esperienza di volontariato nell’ambito – cultura, partecipazione, solidarietà, educazione, animazione – e nella realtà sociale più in linea rispetto alle proprie passioni e aspettative.

Il Servizio Civile Universale è un’esperienza formativa per i giovani dai 18 ai 28 anni compiuti: un’importante opportunità di crescita personale e di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico della propria comunità e nel contempo maturare competenze spendibili anche nel mondo del lavoro.

Il servizio civile dura 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali circa per 5 giorni la settimana. Per questo impegno, agli operatori volontari e alle operatrici volontarie è riconosciuto un assegno mensile di 444,30 euro.

I giovani che termineranno il percorso di servizio civile otterranno un attestato con la certificazione delle competenze acquisite.

Il bando per la presentazione delle domande scade il 26 gennaio 2022 alle ore 14.00. La domanda va presentata esclusivamente online al sito domandaonline.serviziocivile.it utilizzando lo SPID di livello 2 ovvero l’identità digitale necessaria per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Le selezioni avverranno a partire dal 14 febbraio e l’avvio del percorso di servizio civile sarà a maggio 2022.

Info: mantova@ascmail.it; info@solcomantova.it

È previsto un incontro online di presentazione venerdì 14 gennaio alle ore 15. Per iscriversi: mantova@ascmail.it