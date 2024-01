Calcio 1a Categoria – Serenissima, prova di forza. Salvaterra: “Sono qui per vincere, vogliamo la promozione diretta”

Roncoferraro Prova di forza delle Serenissima, che ha battuto in rimonta la Verolese e dimezzato il gap dalla vetta. Ed esordio da sogno per Thomas Salvaterra, che ha dato il là alla rimonta. «Siamo contenti – dice il neobiancazzurro – ma la strada è ancora lunga, per questo dobbiamo rimanere con i piedi per terra e concentrati fino alla fine perché tutto può succedere. Siamo un bel gruppo e questo fa tanto, al di là delle qualità tecniche e tattiche». «Puntiamo a salire diretti – continua – senza passare dai play off, anche se sappiamo che non sarà semplice perché la Verolese è una squadra tosta. Però abbiamo dimostrato che non siamo da meno e che possiamo giocarcela con tutti. Ci proveremo fino alla fine perché le qualità ci sono, lo staff idem, quindi perché non crederci?». Nonostante il secondo posto in solitaria, i biancazzurri non devono abbassare la guardia perché le rivali sono in agguato. «Il livello è aumentato rispetto agli anni passati, per questo mi aspetto un ritorno tosto. Si sono rinforzate tutte, ma noi guardiamo prima di tutto in casa nostra. Lavoriamo durante la settimana per vincere ogni domenica e penso che i frutti si stiano vedendo. Per ora non guardiamo la classifica, pensiamo gara per gara, quello che verrà lo deciderà il campo».

«Sono venuto qui – ricorda Salvaterra – perché ho bisogno di più spazio e di giocare con continuità. Già la scorsa estate mi volevano, così ho deciso di provare questa nuova esperienza. Sono pronto a mettermi a disposizione del mister e dare sempre il massimo, con serietà e passione. Mi sono trovato subito bene, soprattutto con il mister che ha fatto di tutto per avermi qui; gli devo tanto, così come alla società».