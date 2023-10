Selezionati gli allievi del corso di alta sartoria dell’accademia del Teatro Regio di Parma

PARMA Si sono concluse le selezioni degli allievi che, dall’8 novembre 2023 al 31 ottobre 2024, frequenteranno la III edizione del Corso di Alta Sartoria “Dal segno alla nascita di un sogno” dell’Accademia del Teatro Regio di Parma, diretto da Lorena Marin. Per la particolare qualità dei candidati, le selezioni si sono concluse con l’ammissione di 15 allievi, anziché 14 come inizialmente previsto dal regolamento, per il conseguimento da parte di due allievi di un punteggio a pari merito.

Hanno tra i 19 e i 35 anni, provengono da Veneto, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Abruzzo: Emma Barigazzi, Martina Benerecetti, Gabriele Ciotola, Gaia D’Onofrio, Biancamaria Fornacelli, Arianna Frignani, Irene Grandi, Francesca Landra, Sara Mastaglia, Olga Piccolantonio, Kimberly Risari, Alice Sgarbi, Sofia Giulia Tarabusi, Veronica Volpe, Giulia Zaffino si preparano a trascorrere un anno al Teatro Regio di Parma sotto la guida dei migliori costumisti teatrali e professionisti della moda, dello spettacolo e delle industrie creative. Nelle 1200 ore ripartite tra lezioni e project work, gli allievi potranno così per acquisire le tecniche, gli strumenti e le conoscenze di un professionista del taglio e della confezione di abiti, cappelli, accessori, maschere per l’opera, il balletto, il cinema, la televisione. Taglio storico, confezione, moulage, tecniche di tintoria, elaborazione costumi e gioielli, ricamo, modisteria sono solo alcune delle materie del corso, a cui si aggiungono elementi di storia del costume, storia dell’opera e del balletto, storia del teatro, sociologia, contrattualistica, illuminotecnica, merceologia.