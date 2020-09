Calcio a 5 Serie A – Al Neolu il “Memorial Pasolini” con Mantova, Lecco e l’Hellas di Milella

MANTOVA Al NeoLu, dalle ore 16, va in scena il Memorial Pasolini con Saviatesta Mantova, Lecco ed Hellas Verona. La formazione virgiliana guidata da Frane Despotovic in queste settimane si sta allenando per preparare la nuova stagione di Serie A. E quella odierna sarà una giornata particolare. Al NeoLu torna infatti mister Pino Milella «Secondo me sbaglierà panchina»: così il ds biancorosso Cristiano Rondelli. «Per noi la sfida con il Verona, soprattutto, sarà un bel banco di prova per vedere a che punto siamo della preparazione. Il mister li sta facendo lavorare duramente tutti i giorni. Però dobbiamo arrivare pronti alla sfida inaugurale di Salsomaggiore».

Oggi si comincia alle 16 con la sfida Lecco-Hellas Verona. Chi perde affronterà il Mantova e successivamente i biancorossi affronteranno la vincente della prima sfida. Il club biancorosso, intanto, drizza le antenne anche sul fronte mercato. Manca ancora un rinforzo, potrebbe arrivare dall’Argentina.