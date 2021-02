Raccolto un camion di rifiuti ”E ora arrivano le fototrappole”

QUINGENTOLE Un intero camioncino di rifiuti raccolto in un solo pomeriggio e in due sole zone del paese. E ora, come annuncia il sindaco Luca Perlari, nel giro di breve tempo il Comune si doterà di fototrappole per cercare di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

“Ormai da parecchio tempo – scrive il sindaco in un lungo post-sfogo sulla pagina facebook del Comune – volevamo organizzare una giornata di raccolta rifiuti. La situazione legata al Covid però ci ha sempre fatto desistere. La situazione degli abbandoni però ultimamente si è fatta critica e così ci siamo messi all’opera”.

Nel corso del pomeriggio di pulizia (sabato) i volontari sono passati nella zona arginale verso Pieve di Coriano e via Belguardare. Dai sacchi, alcuni dei quali nelle fasi di spostamento si sono rotti, è emerso di tutto un po’: dalle lattine con bottigliette ai rifiuti domestici con anche qualche scontrino del market del paese. Non solo: da un sacco sono spuntati anche pacchi di cibo che viene distribuito dalla Caritas: “C’è da vergonarsi doppiamente – tuona il sindaco -. A breve il Comune acquisterà fototrappole per cercare di contenere quanto più possibile il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti”. Alla fine l’appello: “Se vedete qualcuno che getta rifiuti, segnalatelo al Comune. Non si tratta di fare la spia: si tratta in questo caso di insegnare una volta per tutte a queste persone come si fa a stare al mondo”.