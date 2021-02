Asola, avviate la procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico delle elementari

ASOLA Il Comune di Asola ha avviato un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata di affidamento dell’esecuzione dei lavori di miglioramento e adeguamento sismico dell’edificio della scuola elementare “Lodovico Mangini”. Il progetto esecutivo dei lavori prevede una somma complessiva di 1 milione e 500mila euro, di cui 1.038.205,28 per l’esecuzione dei lavori e opere, 33mila euro per gli apprestamenti di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a 428.794,72 per somme a disposizione della stazione appaltante. Il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in rapporto alla qualità e al prezzo, con termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse previsto per le ore 11 di sabato 6 marzo. Il tempo di esecuzione dell’opera è previsto in 240 giorni dalla data di consegna dei lavori.