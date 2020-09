Il mercato di Campagna Amica domenica in piazza Broletto

MANTOVA “Da domenica 6 settembre il mercato di Campagna Amica si sposta in via Broletto, con gli stessi obiettivi di sempre: offrire prodotti della terra di qualità, a km0, direttamente ai cittadini”.

È Giuseppe Groppelli, presidente di Agrimercato, a invitare cittadini, turisti e consumatori al nuovo mercato di Campagna Amica, che dal Lungorio si sposterà da domenica in via Broletto, lungo l’asse che va dalla basilica di Sant’Andrea a piazza Broletto.

La passeggiata dei mantovani nel centro storico si tingerà dunque di giallo, colore di Campagna Amica, in uno dei percorsi artistici più suggestivi della città gonzaghesca. “Scendiamo in campo per ravvivare la città e valorizzare i prodotti agricoli mantovani”, precisa Groppelli.

L’iniziativa si inserisce all’interno di “Mantova capitale del gusto”, per un’offerta che comprende farine, prodotti da forno, mostarde, confetture, miele, verdure, pasta fresca, salumi, insaccati, salse, riso. Informazioni sulla pagina Facebook di Campagna Amica Mantova