Tamburello – Fipt lombarda, oggi le elezioni

MANTOVA Tutto pronto a Capriano dal Colle (Bs) per l’assemblea elettiva del nuovo comitato regionale della Fipt.

L’appuntamento si terrà questo pomeriggio, a partire dalle 15,45 nella sala centrale dell’oratorio parrocchiale.

L’assise dovrà scegliere i nomi di coloro chiamati a reggere le sorti in Lombardia di questo movimento che sta crescendo costantemente, nonostante le difficoltà determinate dalla pandemia.

Candidato unico alla presidenza sarà il goitese Enzo Cartapati che dal 1999 riveste questa prestigiosa carica.

Per il ruolo di consiglieri si sono candidati: i bergamaschi Alessandro Locatelli per i tecnici e Luciano Ratti per gli atleti, i bresciani Vittorio Bosio, consigliere uscente, ed Emanuela Lombardi, dirigente della Gussaghese e prima donna a puntare a questo ruolo, e infine il mantovano Giuliano Protti, dirigente del Medole. Il comitato regionale lombardo sarà composto dal presidente più due consiglieri, un rappresentante dei tecnici e uno degli atleti.

Ai lavori della giornata parteciperà anche il presidente nazionale uscente ed unico candidato per la massima carica, Edoardo Facchetti.

Franco Casanova, vice presidente del Capriano del Colle, presiederà l’assemblea mentre Attilia Bonini sarà la componente mantovana della commissione verifica poteri; altro ruolo affidato ad un esponente del tamburello mantovano, Chiara Margoni, sarà quello di segretaria; incarico che riveste tanto nel comitato regionale quanto in quello provinciale.

Paolo Biondo