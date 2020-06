Restyling e nuovo volto per Fondo Mincio e Villa Balestra

RODIGO – L’Ostello di Fondo Mincio e Villa Balestra sono i due contesti per i quali il Comune con risorse proprie ha deciso di compiere interventi di riqualificazione e valorizzazione.

Da tempo la giunta del sindaco Gianni Grassi, in linea con quanto compiuto in precedenza dalla giunta di Gianni Chizzoni, è impegnata in un paziente lavoro di sistemazione di angoli caratteristici del proprio territorio. Angoli che esaltano elementi con paesaggio, storia, cultura e tradizione.

«In queste settimane – afferma l’assessore ai lavori pubblici e tutela ambientale Marco Zen – è stato deciso di provvedere a realizzare interventi di riqualificazione di due dei punti caratteristici del nostro territorio, ovvero Fondo Mincio, più nello specifico l’Ostello, e Villa Balestra. Il primo dei due stabili in questione – prosegue l’esponente della giunta rodighese – già lo scorso anno è stato al centro di un intervento di sistemazione del tetto e della ripresa di alcuni suoi punti che presentavano infiltrazioni. Ora d’intesa con il Parco del Mincio si provvederà al rifacimento dell’intonaco di varie porzioni delle facciate, la sua totale ritinteggiatura e la sistemazione dei marciapiedi e delle ringhiere. Per quanto riguarda Villa Balestra – ribadisce Zen -, si è in attesa del via libera dei lavori da parte della Soprintendenza belle arti e paesaggio, alla quale è stato inviato un progetto che consentirà alla villa seicentesca di riacquistare un fascino e un’ambientazione ancor più accogliente. Per quest’ultima è stato compiuto uno studio per la sistemazione dei muri perimetrali che hanno subito in questi anni i danni derivanti dall’umidità».

Aggiunge l’assessore: «Purtroppo l’avvento del coronavirus ha rallentato i tempi burocratici e per questo gli interventi previsti potrebbero essere realizzati nella primavera del prossimo anno. In definitiva si rimetterà a nuovo l’intonaco dei muri esterni e di una parte di quelli interni; oltre a ciò si provvederà alla realizzazione di marciapiedi che consentiranno non solo alle pareti esterne dello stabile, ma pure alle fondamenta di non essere più intaccate dall’umidità. Nel mese di ottobre, inoltre, Villa Balestra ospiterà, grazie ad una intesa raggiunta con la Fondazione le Pescherie di Giulio Romano, presidente Paolo Corbellani, e la collaborazione degli Amici di Palazzo Te e dei musei Mantovani e Nanni Rossi, una mostra permanente. Riteniamo sia davvero un’iniziativa importante per il nostro territorio».

L’obiettivo della giunta Grassi con queste opere è quello di dare un maggior impulso alla promozione e valorizzazione del turismo all’interno del proprio territorio.

Paolo Biondo