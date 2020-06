Schivenoglia: causa temporale un albero crolla di fronte alla stazione

SCHIVENOGLIA – Crolla un albero lungo il viale che conduce alla stazione ferroviaria. L’episodio si è verificato nella tarda serata di sabato, quando l’albero – un grosso tiglio – è caduto a causa delle forti raffiche di vento provocate dal temporale in quel momento in atto. Fortunatamente nel momento in cui l’albero è caduto al suolo, lungo il viale che conduce alla stazione non stava passando nessuno e non si trovavano auto o altri veicoli di passaggio o in sosta. In caso contrario le conseguenze avrebbero potuto essere gravi. L’albero è stato porti rimosso nel corso della giornata di ieri.