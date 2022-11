San Giorgio Bigarello: scuola, lavori ancora in corso. Trasloco alunni nel 2023

SAN GIORGIO BIGARELLO Gli alunni della scuola elementare di Gazzo torneranno nella sede originale solamente con l’anno nuovo e per ora rimarranno ancora un paio di mesi nella sede provvisoria che alla fine dello scorso agosto era stata allestita all’interno del centro culturale Frida Kahlo.

I lavori sulla scuola di Gazzo infatti non si sono ancora conclusi: inizialmente il cantiere avrebbe dovuto essere finito con la conclusione delle vacanze estitve, ma per tutta una serie d motivi – non ultimo l’aumento dei costi e la difficoltà a reperire alcuni materiali – avevano fatto slittare la conclusione delle opere per il mese di ottobre. Al momento però i lavori non sono ancora conclusi e di conseguenza Comune e comprensivo hanno scelto di proseguire con le lezioni all’interno del centro culturale fino a fine anno.

Giusto ieri mattina il Comune ha eseguito un sopralluogo. «I lavori più impegnativi – afferma l’assessore Patrizia Modena- sono già stati realizzati. Al momento è in corso la posa dei pavimenti che nella sequenza dei lavori era tra gli ultimi interventi. Poi saranno riposizionati i caloriferi e tutti gli ultimi interventi di dettaglio. Il trasloco degli arredi è previsto durante le festività natalizie per non interrompere l’attività didattica, visto che tutto l’arredo e il materiale didattico si trovano al momento al centro culturale. Dopo le vacanze di Natale sarà sistemato anche il cortile dai lavori del cantiere».

Del trasloco posticipato dopo Natale le famiglie sono già state avvisate.