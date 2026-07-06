Scontro tra auto e camion sulla SP1 a Rivalta sul Mincio: due feriti portati in ospedale

RIVALTA SUL MINCIO – Paura nella mattinata di oggi, lunedì 6 luglio, lungo la Strada Provinciale 1. Intorno alle ore 10:30, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, si è verificato un violento incidente stradale che ha visto coinvolti un’autovettura e un mezzo pesante.

L’allarme è scattato immediatamente alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Mantova, che ha tempestivamente inviato sul posto una squadra della Sede Centrale supportata da un’autopompa. Nonostante la violenza dell’impatto tra il camion e la vettura, gli occupanti dei due mezzi sono riusciti a uscire autonomamente dagli abitacoli prima che la situazione potesse peggiorare.

I soccorsi e i rilievi

Sul luogo del sinistro sono confluite d’urgenza un’ambulanza della Croce Verde di Mantova e un’automedica del 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure ai feriti direttamente sul posto; successivamente, i coinvolti sono stati trasferiti in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Le loro condizioni complessive sono al vaglio dei medici.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza della carreggiata e di entrambi i veicoli incidentati, scongiurando il rischio di incendi o perdite di sostanze pericolose. I rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e la gestione della viabilità stradale sono stati affidati ai Carabinieri di Castel Goffredo, intervenuti sul posto per coordinare le operazioni di messa in sicurezza.