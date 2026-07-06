Calcio Serie B – Mantova al lavoro per Vesentini. Per il centrocampo spunta anche Ignacchiti

MANTOVA Non sarà ancora tempo per rimettersi gli scarpini, ma dalla settimana che si apre oggi in casa Mantova si aspettano una sterzata sul fronte mercato. Ricapitolando: sono già stati annunciati il portiere Gemello (dal Perugia); il difensore Tomasevic (prestito dal Bologna); il trequartista Silva (prestito dal Torino); gli attaccanti Gliozzi (dal Modena) e Chinetti (prestito dal Como). Il prossimo volto noto sarà Matteo Spinaccè, attaccante classe 2005 per il quale il ds Fabio Brutti ha già trovato l’accordo con l’Inter (prestito con riscatto). Siamo ai dettagli. Brutti al lavoro anche per il centrocampista Filippo Vesentini (2002): la trattativa con l’Union Brescia un giorno sembra in discesa e il giorno dopo si complica, ma in viale Te restano ottimisti sulla buona riuscita. Il Mantova comunque si cautela per il centrocampo, anche perché al momento si tratta del reparto meno fornito. Sul taccuino di Brutti rimangono il danese Malthe Hojholt (2001) del Pisa e Lapo Deli (2006), promessa della Fiorentina. A loro si è aggiunto Lorenzo Ignacchiti, classe 2004. È in uscita dall’Empoli, dove è stato protagonista di una stagione discontinua (21 presenze). Si era messo maggiormente in luce nel campionato precedente, con la maglia della Reggiana. Sulle sue tracce ci sarebbero anche l’Avellino e il Frosinone neopromosso in Serie A. Insomma, la concorrenza non manca, ma il Mantova conta di giocarsi le proprie carte. L’obiettivo di Brutti è quello di mettere a disposizione del tecnico Francesco Modesto un organico il più ampio possibile fin dal primo allenamento – anche se (inevitabilmente) incompleto. Da qui la necessità di portarsi avanti col lavoro nei prossimi giorni, in vista del raduno di lunedì 13 al Sinergy.