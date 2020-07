Screening coronavirus in farmacia a Casalromano

CASALROMANO Iniziativa sanitaria a Casalromano per lo “Screening Coronavirus” patrocinata dall’Amministrazione Comunale. Grazie ai titolari Chiara e Carlo Aliatis della farmacia Santini, tramite il Camper itinerante di FederLab Italia, organizzano la giornata di screening-coronavirus.

Chi lo desidera, previa prenotazione in farmacia, potrà sottoporsi al test sierologico completo della ricerca degli anticorpi IGG ed IGM tramite prelievo ematico, oppure direttamente al tampone rinofaringeo. Al momento della prenotazione si dovrà rispondere e sottoscrivere una scheda d’anamnesi (triage) e versare un acconto di 10 euro. Il costo per l’analisi seriologica è di 30 euro, mentre per il tampone orofaringeo 70 euro. I suddetti esami sono accreditati e riconosciuti a tutti gli effetti da Regione Lombardia e dal Ministero della Salute. Il tutto si svolgerà martedì 28 luglio nel piazzale antistante la farmacia in Via S. Apollonio a Casalromano. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, potete contattare direttamente i titolari Aliatis al numero telefonico 0376 76238 oppure gli uffici comunali 0376 714311. (r.l.f.)