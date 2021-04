Automobilismo – Solferino Rally Pecso, trasferta sanremese in chiaroscuro

SOLFERINO Sicuramente un Rally di Sanremo con condizioni così avverse è difficile da ricordare. Le condizioni climatiche (pioggia e nebbia) non hanno giocato a favore dell’equipaggio della Solferino Rally Pecso Zorzi-Bianchi, costretto al ritiro dopo un a toccata sulla PS3 – Colle D’Oggia che ha danneggiato la Peugeot 208 R2 impedendo di continuare la gara. Molto soddisfacente è stata invece la prestazione di Manuel Ponchiardi al Rally delle Palme. Dopo diversi mesi lontano dai campi di gara, navigato sempre da Roberta Franzoni, ha saputo sfruttare le potenzialità della sua Citroen Saxo VTS Cat. N2 concludendo con un meritato 4º posto di classe a un soffio dal podio, molto positivo in ottica Campionato di Coppa Italia. Il prossimo weekend sarà ricco di appuntamenti per la compagine virgiliana. In autocross vedremo impegnati nel campionato italiano a San Polo d’Enza Andrea Tonoli su Fiat Punto cat. turismo 2000 e Mirko Arnaldini su proto D2 a Volta Mantovana assieme ad Alberto Perini su Fiat Ritmo. Al Formula Challenge di Cologne (Bs) valevole come prima gara del campionato Racing OffRoad saranno al via Mattia Zanini su Citroen Saxo, Franco Merighetti su Peugeot 106 e Andrea Marai su Fiat Panda 100. Fuori casa, al Rally team 971 (To), saranno impegnati Pelizzari-Cavazzini su Alfa GTV6.