Il miglior cucciolo di San Bernardo è di Villimpenta, premiato in Austria

VILLIMPENTA – Il miglior cucciolo di San Bernardo è mantovano. Per la precisione villimpentese. Si chiama Versus de Solanetxea, ma per tutti Viro, e ha conquistato il prestigioso “scettro” al Best in show Puppy al Clubsiegerschau 2023 dell’Osterreichischer Klub für St. Bernhardshunde, manifestazione canina dedicata ad una dele razze di cani più accattivanti che esista, svoltasi a Sankt Johann im Pongau, Comune austriaco di 11.000 abitanti che si trova nel distretto di Salisburgo. Gli esemplari, di ogni età, provenivano soprattutto da Austria, Germania, Italia, Slovenia e Francia. Il San Bernardo ama e protegge la sua famiglia, è un eccellente compagno per i bambini, dotato di una grande intelligenza, molto fedele e non ha tendenza a fuggire. Una bella soddisfazione per Fausto Picchi, padrone di Viro, che ha ricevuto il premio dalle mani del giudice svizzero Bernard Lèger. «Il mio cucciolo ha 5 mesi e mezzo, ed è a pelo corto. Ha gli occhi scuri. Nato in Spagna, è frutto di un pedigree ricercato per futuri accoppiamenti mirati». Nonostante la giovane età, Viro ha già il corpo imponente ed armonioso, mentre la testa è possente ed espressiva. Ma come tutti i San Bernardi è anche un cane che si deve meritare, bisogna riservargli molto tempo (per l’educazione, l’esercizio, la cura, le coccole, ecc.), un budget non trascurabile, dello spazio ed infine, un po’ più di tempo per le pulizie. Per la cronaca, il premio assoluto della manifestazione è andato ad Oslo du val du Morakopf, esemplare d’Oltralpe di 5 anno e mezzo.

Matteo Vincenzi