Strada provinciale dei Colli, scattano i nuovi limiti di velocità tra Olfino e Ponti sul Mincio

MANTOVA Un tracciato stradale caratterizzato da continue variazioni di pendenza. Un rapido alternarsi di brevi rettilinei a curve con ridotta visibilità.

Per questo per garantire un’efficace azione preventiva, volta alla sicurezza stradale, Provincia di Mantova ha ritenuto opportuno istituire una limitazione della velocità differenziata a 60 e a 70 chilometri all’ora in un tratto della provinciale 19 Dei Colli.

I nuovi limiti scatteranno dalle ore 8 di venerdì 9 ottobre 2020 da località Olfino, frazione di Monzambano all’inizio del centro abitato di Ponti sul Mincio e saranno così differenziati:

– limite massimo di velocità 70 Km/h dal Km 15+050 (Località Olfino) al Km 16+250 (intersezione Strada Volta nel Comune di Monzambano);

– limite massimo di velocità 60 Km/h dal Km 16+250 (intersezione Strada Volta nel Comune di Monzambano) al Km 18+050 (intersezione con via Generale Dall’Oca nel Comune di Monzambano);

– limite massimo di velocità 70 Km/h dal Km 18+050 (intersezione con via Generale Dall’Oca nel Comune di Monzambano) al Km 19+600 (inizio centro abitato di Ponti sul Mincio)

Sulla provinciale interessata dai nuovi limiti, che tra l’altro è un’arteria stradale ad alto traffico veicolare, si innestano lateralmente diversi accessi privati e numerose strade comunali in prossimità delle quali la velocità dei veicoli che transitano sulla S.P. n. 19 “Dei Colli” è spesso troppo elevata per garantire manovre sicure di immissione su quest’ultima dalle vie laterali.