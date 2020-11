Acquistato a Rodigo un nuovo mezzo per la raccolta dei rifiuti

RODIGO – Il Comune di Rodigo investe per migliorare il servizio di raccolta differenziata acquistando un nuovo mezzo che andrà ad ottimizzare i costi ed anche i tempi di raccolta.

Nei giorni scorsi, infatti, è arrivato il nuovo compattatore, un veicolo debitamente attrezzato della Mitsubish che si affiancherà ai due Nissan, dotati pure loro di compattatore, e un ducato predisposto con vasca a scodella ricopribile.

Il nuovo mezzo, invece, sarà riservato in particolare al ritiro dei rifiuti posti nelle zone periferiche del capoluogo e delle frazioni. Con questo strumento si punta ad una riduzione dei costi del servizio in quanto si andrà a risparmiare sia in tempo impiegato per la raccolta sia nella quantità di rifiuto compattato.

Un investimento che il Comune di Rodigo ha potuto realizzare grazie a risorse proprie, derivanti da risparmi fatti in questi anni.

«Siamo soddisfatti di questo risultato – precisa il vice sindaco Luciano Chiminazzo – Gestire in proprio la raccolta differenziata richiede uno sforzo economico non indifferente perché in questi ultimi anni sono aumentati di molto i costi dello smaltimento. Oggi, diversamente dagli anni scorsi, lo smaltimento non produce risorse bensì si è trasformato in costo ulteriore. Una volta il legno, il verde ed il vegetale, la carta ed il vetro, ad esempio, venivano ritirati con il solo costo del trasporto ora anche il loro smaltimento ha dei costi significativi».

«Per riuscire ad abbattere i costi – ribadisce l’assessore all’ambiente del Comune di Rodigo – si dovrebbe adottare una differenziata ancor più selettiva soprattutto tra i rifiuti considerati oggi materie prime secondarie. Mi piacerebbe a questo punto che i cittadini riuscissero a comprendere come dinanzi ad una situazione simile sia necessario una maggiore attenzione nella differenziazione dei rifiuti».