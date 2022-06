Calciomercato Dilettanti – Tris Marmi: Grigoli, Farfare e Beschi

Mantova Giorni frenetici, tra firme e trattative, per le squadre dilettantistiche mantovane. Oggi a Castiglione dovrebbero ufficializzare l’esperto attaccante Nicola Ferrari del Desenzano Calvina. Lunedì toccherà a un’altra punta legarsi agli aloisiani (non sarà Valente, accasatosi alla Tritium). In arrivo due centrocampisti, uno bresciano e l’altro mantovano (Matteo Vincenzi del Colorno?). Per le quote avviate trattative con Inter, Brescia, Cremonese e Feralpi Salò. Il vice di mister Esposito sarà Rodelli, un veterano del club rossoblù.

Scendiamo in Promozione. New entry in casa Castellana, che ha ingaggiato il terzino sinistro Gjeci, classe 2002, ex Mantova e San Felice sul Panaro. Tris di acquisti per il Marmirolo: l’attaccante Grigoli dallo Sporting Club, il centrocampista Farfare dal Gonzaga e Beschi anch’esso centrocampista del Suzzara. Rientrano dai prestiti i giovani Rippa dal Castellucchio, Ferraresi e Saviola da La Cantera, Dalla Bassa, Ianniello dalla Serenissima e Gruppioni dalla Robur Marmirolo. Niente Governolese per Edoardo Rossi, che sarebbe diretto ai veronesi del Castelnuovo. In Prima Categoria, Sava del Viadana sembra destinato al Mezzani.

Solo a metà luglio ci saranno novità nel Colli Morenici (team sorto dalla fusione fra Cavrianponti e Monzambano), sia per il Direttivo che per il mister che allenerà la compagine collinare ancora impegnata in Terza Categoria, oltre agli atleti che faranno parte dell’organico. Iazzetta lascia il Moglia e si accasa alla Dinamo Gonzaga. Giorni decisivi alla Villimpentese per chiudere con Bottoli del BorgoVirgilio. Interessano tre atleti del San Lazzaro: Braghiroli, Meneghelli e Mironi. Il sogno dei gialloblù è Ruggeri, mentre se ne andranno l’attaccante Storti (all’Alpo Levanto) e il centrocampista Dall’Acqua (interessa a Buscoldo, Casaloldo e Castellucchio). Restando in Seconda, due giovani dell’Asola passano all’Acquanegra: il difensore Okosun e l’attaccante Umoh.

In Terza categoria sfuma la possibilità che il Don Bosco Ospitaletto possa acquisire il titolo di Seconda della Futura Dosolo. La Rapid Olimpia ha contattato l’allenatore Massimiliano Ferrari.