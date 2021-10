Calcio a 5 Serie A2 – Saviatesta in palla nell’ultimo test

MANTOVA Per il Saviatesta buone indicazioni anche nell’ultima amichevole prima del campionato. La squadra biancorossa ha strapazzato con un perentorio 7-0 il Sant’Agata, team che parteciperà alla prossima serie B. A segno sono andati Caio e Zonta nel primo tempo, mentre nel secondo da registare una doppietta di Titon (che ha aperto e chiuso la carrellata di gol nella ripresa), oltre ad un gol di Fabinho e una doppietta di Baroni.

«I ragazzi sono pronti – dice il direttore generale Cristiano Rondelli – la squadra mi sembra piuttosto in palla e in grado di affrontare al meglio l’esordio in campionato. Siamo comunque contrariati per il cambio del format delle promozioni: è inaudito che la vincente del girone non possa godere della promozione automatica. Si rischia di investire cifre importanti per non aver nemmeno garantito il salto di categoria».