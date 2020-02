Fiamme in casa, il maresciallo di Bozzolo salva coppia di fidanzati

BOZZOLO Poteva trasformarsi in una vera tragedia se non ci fosse stato l’intervento provvidenziale del maresciallo comandante della stazione dei carabinieri di Bozzolo Einar Ronconi . Il militare ha infatti dato chiamato il vigili del fuoco salvando così letterlamente una coppia di fidanzati che stavano dormendo all’interno dell’abitazione. L’increscioso episodio è accaduto ieri mattina verso le 8 in via Mantova a Bozzolo a causa, pare, di resti di carbone e legno del camino messi in un secchio e poi lasciati nella rimessa. A dare l’allarme, come detto, è stato il capitano Ronconi, in quel momento fuori servizio, che da lontano ha notato la colonna di fumo che si alzava dal retro dell’immobile. Immediatamente ha accostato l’auto e si è precipitato a vedere e in effetti si è trovato davanti un incendio che si stava sviluppando a gran velocità alll’interno della rimessa tra bidoni di plastica, vecchi mobili e anche una bombola di gpl. Resosi quindi conto di quanto potesse essere pericoloso il Maresciallo è corso all’ingresso della casa per verificare se qualcuno fosse presente, urlando e suonando insistentemente in campanello. Nel frattempo è arrivata anche la proprietaria di casa che.. avendo le chiavi dell’immobile, ha potuto far entrare il carabinieri che ha svegliato e fatto uscire la figlia della donna e il fidanzato che stavano dormendo ignari di tutto quello che stava succedendo.

Poco dopo l’arrivo dei Vigli del Fuoco di Viadana che hanno spento le fiamme mettendo anche in sicurezza la bombola prima che esplodesse. L’immobile è stato dichiarato inagibile almeno fino a quando non sarà reso stabile la struttura.