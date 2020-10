Pagine rare di Vivaldi per il successo di Tommaso Benciolini al Bibiena

MANTOVA La stagione concertistica di MantovaMusica ha ripreso il suo cammino, domenica 4 ottobre al Teatro Bibiena, con il concerto del flautista Tommaso Benciolini che, insieme all’orchestra da camera “L’Appassionata” diretta da Lorenzo Gugole, ha proposto un interessante programma interamente dedicato alla musica di Antonio Vivaldi (1678-1741). Un bel successo, quello riscosso dai protagonisti del primo dei Concerti della Domenica dopo la pausa estiva, che premia le loro qualità tecniche e interpretative e la validità del progetto di un itinerario esaustivo tra i Concerti per flauto, archi e basso continuo scritti dal grande compositore veneziano. In chiara evidenza, ovviamente, l’ottima prova del flautista Tommaso Benciolini, solista sensibile e dotato di una solida preparazione che gli consente di affrontare con brillante fluidità anche i tratti più virtuosistici del programma. Convincente, puntuale e ben delineata si è rivelata l’integrazione del ruolo solistico con l’azione dell’orchestra “L’Appassionata”, formazione abile nel ricreare la preziosa gamma di sonorità caratteristica della musica vivaldiana. Pagine poco frequentate e meritatamente riscoperte, quelle proposte da Tommaso Benciolini, che hanno offerto un piacevole raffronto tra sei composizioni per lo più riadattate al flauto traversiere come solista che, nella loro concisa dimensione e variegata coloritura, si confermano luminosi esempi della forma classica del concerto barocco. Il programma ha offerto un gustoso gioco di contrasti e rimandi vissuto fin dall’inizio, passando dall’atmosfera gioiosa del Concerto in re magg. RV 427 a quella più accorata del successivo RV 440 in la min., in una progressiva affermazione dell’impronta virtuosistica. Particolarmente interessanti il Concerto in sol magg. RV 435, l’unico composto specificamente per il flauto, quello in sol magg. RV 438 con fagotto obbligato e il “Gran Mogol” RV 431° in re min., pagina ritrovata solo dieci anni fa caratterizzata da notevoli difficoltà tecniche. Chiusura con la divertente brillantezza del Concerto in re magg. RV 783 tra i lunghi, calorosi applausi del pubblico a cui Tommaso Benciolini e l’orchestra “L’Appassionata” hanno risposto con l’Allegro dal Concerto in mi min. RV 432 (unico movimento ritrovato), fuori programma altrettanto apprezzato. Il prossimo appuntamento con i Concerti della Domenica è per l’11 ottobre, al Teatro Bibiena ore 17, con musiche di Beethoven interpretate dal pianista Antonio di Cristofano e dalla Bibiena Chamber Orchestra diretta da Yuriy Yanko. (gmp)