Topi d’appartamento senza freni: raffica di furti a Sustinente

SUSTINENTE – Dopo Villa Poma di Borgo Mantovano ora anche Sustinente: una raffica di furti, o di tentativi di effrazione, si sono registrati negli ultimi sette giorni nel piccolo paese rivierasco, anche se nella totalità dei casi le refurtive sono state decisamente esigue, il che fa pensare ad azioni improvvisate di malviventi non professionisti, che puntavano ad entrare nelle abitazioni, profittando dell’assenza dei proprietari, per arraffare quello che si poteva sottrarre in poco tempo e senza dare nell’occhio.

In un caso, però, vi sarebbe stato un “incontro ravvicinato” con i malviventi: non come a Villa Poma, dove il vicino di casa di un’abitazione appena “visitata” era stato minacciato con un coltello, ma in modalità decisamente meno paurosa, visto che i proprietari di una casa presa di mira si sono trovati di fronte, rincasando, a due persone che si trovavano nel giardino e che se la sono data a gambe una volta scoperti.

L’attenzione nel paese resta altissima: in ogni caso Sustinente è un territorio dove esiste da tempo una perfetta sinergia tra Comune, Carabinieri, e controllo del vicinato, cui è andata ad aggiungersi una associazione nata da poco tempo. Resta comunque sempre valido l’invito a tutti i cittadini che dovessero imbattersi in situazioni o presenza sospette di chiamare senza alcun indugio la locale stazione dei carabinieri. Una segnalazione tempestiva è quasi sempre risolutiva per prevenire eventuali reati contro il patrimonio.

Nicola Antonietti