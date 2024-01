Calcio Eccellenza – Il Castiglione fa la voce grossa. Pasotti: “Siamo ripartiti forte, l’obiettivo è andare ai play off”

Castiglione Il 2023 del Castiglione si era concluso con il pareggio strappato in rimonta in casa dello Scanzorosciate. L’anno nuovo, invece, si è aperto con la schiacciante vittoria contro il Carpenedolo. Il match è finito 3-0 in favore della banda di mister Fabio Esposito, che manda un segnale forte e chiaro alle avversarie. «Abbiamo interpretato la partita nel modo giusto – afferma l’attaccante Giacomo Pasotti, autore del secondo gol – siamo stati bravi a mantenere i nervi saldi dopo la prima frazione di gioco, chiusa 0-0, in cui avremmo potuto segnare un paio di volte. La ripresa è iniziata in discesa grazie alla rete di Guagnetti che ha sbloccato la pratica. La mia rete, quella del raddoppio, è nata da una bella azione di squadra, per questo ringrazio i compagni e la dedico loro, oltre che a tutto lo staff. Se sono riuscito a segnare è grazie ai ragazzi che mi hanno messo nelle condizioni di poterlo fare».

Come ribadito dal mister a più riprese, l’obiettivo del Castiglione è chiaro. «Vogliamo continuare così e raggiungere i play off – dichiara espressamente Pasotti -. In primis spero che la squadra possa ripetere quanto fatto di buono all’andata, se non meglio, e di raggiungere le prime cinque posizioni. Siamo consapevoli che le avversarie si sono rinforzate, ma noi non siamo da meno. Lo abbiamo dimostrato con il Carpenedolo in una gara dominata dall’inizio alla fine». Appresa la notizia dell’esonero dell’ex Ferrari, cui è stata fatale la sconfitta contro i mastini, Giacomo si dice dispiaciuto: «E’ triste quando un vecchio compagno viene mandato via. Io che l’ho conosciuto ho solo bei ricordi di lui perché era un bravo calciatore, ma soprattutto una grande persona».

Tornando al campo, la testa è già alla sfida di domenica prossima contro l’Atletico Cortefranca. «Sarà come ogni domenica – dice Pasotti – dovremo partire forte per condurre la gara e il pallino del gioco. Come dicevo all’inizio, vogliamo continuare a stare nelle zone che contano, per questo dobbiamo pensare solo a vincere e portarci a casa i tre punti». «Per quanto riguarda me – conclude – mi trovo molto bene con tutti. Molti li ho avuti come compagni di squadra al Ciliverghe, per questo mi sono sentito subito uno del gruppo. Personalmente vorrei contribuire segnando più gol per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo. E spero di restare qui a lungo».