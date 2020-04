Pallavolo femminile – Proposta Fipav, Porto in B1 nel 2020/21. Rossi: “Meritata”

PORTO M. Dopo la brusca ma inevitabile conclusione dei campionati di serie B di pallavolo, dovuta alla emergenza Covid-19, in tutte le società era calato lo sconforto. L’Ngs Porto era quella che forse più di tante altre aveva motivo di rammaricarsi di questa situazione, visto che guidava la classifica del girone D della B2 con l’ambizione di conquistare la promozione diretta in B1. Giovedì sera però la società virgiliana, come tutte quelle della serie B lombarda, è stata convocata in video conferenza dal comitato regionale della Fipav. In estrema sintesi, in vista della ripartenza della prossima stagione, è in programma una riorganizzazione dei campionati. Probabilmente (ma è bene ricordarlo, si sta ancora lavorando sulle varie possibilità) i campionati verranno strutturati in maniera diversa, con più gironi e meno squadre, in modo da garantire una formula più agile e anche per agevolare i club dal punto di vista logistico. Per fare questo in serie B1 servivano un certo numero di squadre, sette, ed è stata stilata una graduatoria a livello nazionale che includeva due squadre lombarde, Gorle ed Ngs Porto.

Il sodalizio della presidente Carmen Rossi ha quindi la possibilità il prossimo anno di disputare la serie B1. Siamo ancora nel campo delle proposte, vista la situazione di tutto lo sport ancora fermo, ma è probabile che si vada in questa direzione e per la squadra mantovana sarebbe davvero una grande opportunità.

«Siamo molto soddisfatti – dichiara la presidente – Questa notizia ci riempie di orgoglio e di gioia: ci è stato riconosciuto quanto stavamo meritando sul campo. Ora viene la parte più difficile, la ricerca delle risorse per poterci iscrivere e disputare un campionato che per noi sarebbe motivo di enormi soddisfazioni. Ma la situazione attuale è sotto gli occhi di tutti e non è delle più rosee: faremo del nostro meglio».

Le fa eco il tecnico Biagio Marone: «Ovviamente la notizia mi fa immensamente piacere. E’ un riconoscimento che premia il lavoro di tutti, ragazze, staff, dirigenti etc. Certo, avrei preferito conquistare la B1 sul campo, e sono convinto che ce la avremmo fatta, eravamo in un periodo di forma strepitosa». Il Porto ha chiuso il campionato di serie B2 al primo posto nel girone D con 40 punti dopo 15 partite, con una lunghezza sul Noventa. In totale un ruolino di marcia di 14 vittorie e di una sola sconfitta.