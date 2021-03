Basket A2 – Staff spalle al muro: deve battere Piacenza

Mantova Un altro, l’ennesimo, giorno della verità è arrivato. Oggi alle 18 verrà alzata la palla a due che darà inizio alla sfida tra Mantova e Piacenza. Un match da non sbagliare è il mantra che viene ripetuto in casa Stings da settimane, ma che troppo spesso è stato disatteso. Morale della favola, i biancorossi hanno Biella e Capo d’Orlando che soffiano sul collo a solo due punti di distanza e quindi la zona pericolosa della classifica è veramente a un passo. A Ghersetti e compagni servono i due punti, senza se e senza ma.

Coach Gennaro Di Carlo presenta la sfida: «Ci attende una partita chiave – afferma – che dobbiamo assolutamente vincere. L’Assigeco è una squadra molto complicata da affrontare che, secondo me, ha fatto un campionato all’insegna della regolarità. E’ una squadra costruita con un grande raziocinio con un mix di esperienza, talento e gioventù. L’innesto di Sabatini è stato molto importante, ha dato esperienza in cabina di regia. Possono sì correre, ma anche giocare tante situazioni a metà campo e i loro due americani sono molto affidabili e con talento».

Sul fronte piacentino, l’allenatore Stefano Salieri si augura di chiudere in bellezza la regular season prima della fase a orologio (l’Assigeco è una delle poche squadre che non deve recuperare alcuna partita). «Quello con Mantova è un match molto difficile per la qualità dell’avversario – dichiara – ma al tempo stesso rappresenta un passaggio decisivo per noi in chiave playoff. Sarà importante avere un approccio aggressivo sin da subito, calandoci nella gara con grande determinazione e spirito di squadra. Mantova è una squadra molto solida, forte sotto canestro con giocatori di talento, qualità e grande esperienza. Per vincere servirà una grande prestazione».

Entrambe le squadre si presentano al completo a questo appuntamento. La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass.

Dopo la partita odierna, la Staff avrà il prossimo weekend di riposo prima di tornare in campo domenica 10 aprile nel recupero del 20° turno contro Orzinuovi (gara rinviata lo scorso 21 febbraio per numerose positività al Covid-19 nel roster bresciano).