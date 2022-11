CASTELBELFORTE – Infortunio mortale sul lavoro ieri alla Nuova Tesi System di Castelbelforte in via Parolara 57. Un 40enne, Tarik Bouchouka residente a San Giorgio, ha perso la vita schiacciato sotto le ruote di un rimorchio trainato da una ruspa. La vittima dipendente di una ditta esterna piemontese. La tragedia avvenuta p nel piazzale esterno dell’azienda specializzata nella produzione e costruzione di strutture prefabbricate in calcestruzzo armato precompresso.