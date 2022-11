Calcio Promozione – Suzzara e l’handicap porte chiuse. Palvarini: “Bisogna reagire”

Suzzara Porte chiuse allo stadio “Allodi” per la sfida di domani contro la Pavonese. La società bianconera paga così le intemperanze del pubblico nel match di Montichiari. I tifosi del Suzzara potranno comunque vedere la partita in streaming sul sito del club, ma per la squadra l’assenza del tifo è un handicap in più. Per giunta contro la prima della classe, che punta a bissare il successo ottenuto domenica scorsa a Governolo. «Chissà che giocare a porte chiuse non ci porti fortuna – afferma laconico il presidente Enzo Palvarini – affrontiamo una squadra costruita per andare in Eccellenza, non abbiamo molto da perdere. Siamo in un momento non certo favorevole, la classifica è sotto gli occhi di tutti, ma dobbiamo reagire. Dopo la partita con la Pavonese e quella infrasettimanale di Coppa contro il Cellatica, affronteremo due derby contro Marmirolo e Governolese, di fatto due scontri diretti. E’ chiaro che dovremo cercare di racimolare più punti possibili, poi a dicembre si riapre il mercato e vedremo se riusciremo a prendere qualche giocatore che faccia al caso nostro».

A proposito di derby, il Suzzara viene dalla bruciante sconfitta rimediata ad Asola, dove ha chiuso in dieci e questa, purtroppo, non è una novità in stagione. «Il pareggio a mio avviso sarebbe stato il risultato più giusto – commenta ancora Palvarini – abbiamo pagato caro l’errore sull’azione che ha consentito ai nostri avversari di segnare, mentre noi non siamo stati altrettanto abili a sfruttare le occasioni. Risultato a parte, la squadra non è dispiaciuta, in particolare i giovani cui è giusto dare fiducia.

Buone notizie per i mister Accialini e Cocconi: tornano infatti a disposizione Garutti e Terragin, però sarà assente per squalifica Coghi.