Pallavolo serie B m – Gabbiano-E’più, derby da non perdere. Asolarem per il riscatto contro il Kione

Mantova Nella sesta di andata spicca il derby fra la capolista Gabbiano e l’E’più Viadana, penultimo e con un solo punto all’attivo (ore 17.30, arbitri Giovanna Caporotundo di Monza Brianza e Pastore di Varese). I rivieraschi, staccati di ben quattordici lunghezze, non avranno Bertoli e Colella; il Top Team sarà privo dell’ex Ferrari Ginevra. «Il derby è sempre una gara a sé – afferma il diesse Stefano Melli – Non guardiamo affatto la differente posizione in classifica. Giocare contro Viadana sia in trasferta sia in casa non è mai semplice. Non prendiamo alla leggera nessun avversario e nessuna gara. Massimo rispetto per tutti e ritengo che l’aria del derby stimolerà e caricherà i nostri avversari».

Replica per i rivieraschi il centrale Alessandro Chiesa: «Derby difficile quello che ci attende; sappiamo tutti che il Gabbiano ha ambizioni di salire in A3, ma gli stimoli non ci mancheranno per cercare di fare bene. Nelle ultime due gare perse contro Spezzano e Rubicone siamo partiti bene, poi via via ci siamo persi. Ci sarà un ottimo duello a distanza fra il nostro Bartoli e Cordani che si conoscono sin troppo bene».

Dopo la beffarda sconfitta casalinga al tie-break con il Pietro Pezzi Ravenna, ancora una gara al PalaSchiantarelli contro la baby Kioene Padova per la Kema Asolaremedello (ore 20.30, arbitri Claudia Rabaioli e Laura Rodofolie di Brescia). «Proviamo a riscattare il passo falso interno – dichiara il vice allenatore Luca Mutti – Attenzione però a prendere alla leggera un avversario giovane, ma con un ottimo potenziale». Torna disponibile il palleggiatore Fondrieschi che ha ripreso ad allenarsi in maniera graduale.