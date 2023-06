Calcio a 5 Serie A2 – Il Saviatesta corteggia Leleco e Galan. E aspetta l’accordo per il NeoLù

Mantova Settimana importante per il Saviatesta Mantova. La società biancorossa di Calcio a 5, dopo l’uscita in semifinale dalla corsa play off per la Serie A, si è rimessa subito in moto per organizzare il futuro. A tenere banco c’è però sempre la grana palazzetto. Dopo aver perso il bando per la gestione del NeoLù a favore dell’High Five, la società si è subito attivata per cercare di trovare una soluzione con il Comune. Sembra esserci una quadra sull’utilizzo degli spazi, ma ancora manca un accordo economico. Una spesa aggiuntiva, quella dell’affitto dell’impianto, che potrebbe influire sul mercato. Il Saviatesta vuole continuare a essere protagonista in A2 anche nella prossima stagione e puntare alla promozione nella massima serie. Confermati Misael, Cabeça, si lavora sulla permanenza di Donin, legata anche alla Nazionale: in A2 troverebbe sicuramente maggior spazio. Per quanto riguarda gli stranieri, il ds Rondelli sta seguendo Galan della Sampdoria e Leleco (nella foto). L’ex capitano biancorosso, sempre presente al NeoLù per seguire il Mantova nei play off, brama per tornare alla corte di Milella.