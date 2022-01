Un manuale sui fondamentali del calcio per bimbi e adulti

RONCOFERRARO – Roncoferraro Un breve ma interessante manuale con i fondamentali del calcio, ricco di suggerimenti per genitori e nonni affinchè possano svagarsi insieme ai loro bambini in tempo di restrizioni. L’idea arriva da Giulio Comini di Roncoferraro, uomo di sport nonché ex calciatore e dirigente che sul finire degli anni ’70 contribuì a rifondare la S.S. Serenissima.

«Si tratta di un piccolo opuscolo, semplice e divertente, che ha la modesta ambizione di fare comprendere le basi e i valori del mondo del calcio ai più piccoli – ha premesso l’autore -. Da esperienze vissute sui rettangoli verdi ho potuto constatare che per i bambini che si avvicinano allo sport più amato e praticato (parlo della fascia d’età compresa tra i 4 e gli 8 anni), l’approccio è giocoso. E così dovrebbe sempre essere. Sin dai primi momenti che entrano in contatto con una palla, istintivamente si accende in loro una sana e spontanea competizione con il papà-istruttore. La determinazione è grandissima, così come l’entusiasmo, ma i gesti sono scomposti».

Ed è proprio sui gesti che si concentra il libricino di Comini. Vengono analizzati, infatti, i movimenti fondamentali, con e senza palla, dal calciare (passaggio e tiro in porta), alla conduzione (libera o finta e dribbling), passando per controllo, gioco di testa, recupero della palla, smarcamento, marcamento e rimessa laterale, oltre a un approfondimento sulla destrezza con il pallone.

Le varie gestualità sono spiegate nei dettagli, così i consigli pratici e gli errori più ricorrenti che il giovane calciatore può commettere.

Altresì viene rimarcata la necessità di trasmettere al bambino l’aspetto ludico in modo da far apprendere determinati aspetti grazie al divertimento.

Il manuale è reperibile su Amazon shopping online, digitando il nome dell’autore.

Un iniziativa sicuramente alquanto particolare.

Matteo Vincenzi