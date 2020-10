Torna Gardaland Magic Halloween dal 9 ottobre per tutti i fine settimana del mese fino all’8 novembre

CASTELNUOVO Torna anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento dell’autunno, Gardaland Magic Halloween!

Dal 9 ottobre – tutti i venerdì, sabato e domenica del mese e nel weekend del 7 e 8 novembre – il Parco tornerà ad accogliere i suoi Ospiti in una veste completamente differente, con decori e spettacoli a tema per lunghe e intense giornate… “da brivido”.

A dare il via ufficiale alla stagione 2020 dell’evento sarà il primo dei 4 “Venerdì da Paura”; dopo il successo dello scorso anno tornano infatti queste speciali serate – 9, 16, 23 e 30 ottobre – durante le quali il Parco sarà aperto dalle 17.00 alle 22.00 e sarà animato da “mostruosi” spettacoli a tema.

Visitatori d’eccezione, il 9 ottobre, il duo comico PanPers che, in attesa di realizzare un divertente corto in collaborazione con Gardaland, si travestiranno in perfetto stile Halloween.

Tutti i venerdì lo show “Welcome to Friday Scary Night” darà il benvenuto agli Ospiti introducendoli nel mood pauroso delle serate in cui zombie, streghe, vampiri e mostri di ogni genere saranno pronti a spuntare dalle tenebre per sorprendere gli ignari Visitatori. L’intero Parco sarà sonorizzato con musiche e rumori ad hoc che renderanno l’atmosfera ancora più immersiva e coinvolgente.

Piazza Ramses sarà invece animata dallo show HorroRock: musiche rock, straordinarie coreografie, numeri acrobatici, effetti speciali, giochi d’acqua e fuochi d’artificio tutto naturalmente a tema Halloween. Per una pausa golosa a prova di zombie i Visitatori potranno divertirsi a gustare le originali proposte culinarie del Parco: dagli hot dog con le “dita di wurstel” insanguinate ai piatti decorati con simpatici vermi gommosi fino ai cocktail serviti in curiosi bicchieri a forma di teschio e zucche.