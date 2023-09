Calcio Serie C: MANTOVA-PADOVA 1-1 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buonasera dallo stadio Danilo Martelli di Mantova. I biancorossi debuttano in campionato ospitando il Padova, una delle squadre favorite per la promozione diretta in B. Atmosfera delle grandi occasioni al Martelli per una “prima” davvero molto attesa. Nel Mantova quattro indisponibili: Burrai e Celesia squalificati, Radaelli e Fedl infortunati; nel Padova out lo squalificato Donnarumma, più gli acciaccati Villa e De Marchi. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale: restate connessi!

MANTOVA-PADOVA 1-1

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Redolfi, Cavalli, Panizzi; Muroni, Bani, Trimboli (68′ Wieser); Galuppini (87′ Bragantini), Monachello (78′ Debenedetti), Fiori (78′ Mensah). A disp.: Sonzogni, Brignani, Suagher, Napoli, Argint, Castellani, Giacomelli. All.: Possanzini.

PADOVA (3-5-2): Zanellati; Delli Carri, Crescenzi, Perrotta; Kirwan (84′ Belli), Cretella (61′ Varas), Radrezza, Dezi (74′ Bianchi), Capelli (61′ Russini); Bortolussi, Liguori (84′ Palombi). A disp.: Rossi, Mangiaracina, Fusi, Granata, Calabrese, Favale. All.: Torrente.

ARBITRO: Gianluca Grasso di Ariano Irpino (assistenti: Cesarano di Castellammare e Pasqualetto di Aprilia)

RETI: 11′ Galuppini. 72′ Delli Carri.

NOTE: Ammoniti: Galuppini, Maggioni, Kirwan, Trimboli, Bani, Perrotta, Possanzini. Calci d’angolo: 2-5. Recupero: 1’+5′.

Secondo tempo

90’+5′ Finisce qui la sfida tra Mantova e Padova.

90’+5′ Ultimissima occasione per il Mantova con Bani che calcia in tribuna e sciupa sia il vantaggio che la superiorità numerica.

90′ L’arbitro assegna 5′ di recupero.

87′ Esce anche Galuppini per il Mantova ed entra Bragantini.

84′ Sterzate di Mensah che disorienta il difensore e mette al centro per Debenedetti. Attaccante atterrato in area, ma per l’arbitro non c’è niente.

78′ Entrano anche Mensah e Debenedetti al posto di Fiori e Monachello.

72′ Papera di Festa e Padova che pareggia. Da punizione Festa sbaglia completamente i tempi d’uscita e Delli Carri indisturbato, buca la rete.

70′ Mantova che cresce: Monachello riceve da Fiori e ci prova di testa ma la conclusione è debole.

68′ Cambio anche per il Mantova: esce Trimboli tra gli applausi ed entra Wieser.

67′ Rossini prova la conclusione ma Festa c’è.

63′ Sforbiciata di Bani che perde potenza rimbalzando a terra due volte.

61′ Entrano Varas e Russini al posto di Cretella e Capelli.

55′ Risponde il Mantova con Fiori che cerca Monachello sul primo palo, ma Zanellati esce e blocca la sfera.

54′ Muroni perde palle e poi in un secondo momento Panizzi regala palla a Dezi che non ci pensa due volte e calcia in porta. Festa si tuffa e para.

50′ Ancora Fiori entra in area e calcia di destro, ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa biancoscudata.

47′ Ci prova Fiori che sfiora il palo e va vicino al raddoppio.

46′ Inizia la ripresa.

Primo tempo

45’+1′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ L’arbitro assegna 1′ di recupero.

43′ Squillo del Mantova con Trimboli che calcia alto sopra la porta dopo lo scambio con Monachello.

41′ Mantova che ora spinge supportato dal proprio pubblico.

37′ Gioco che riprende e Mantova in avanti: Galuppini imbuca per Fiori ma la palla è troppo lunga e finisce tra le braccia di Zanellati.

35′ Gioco interrotto per giocatore del Padova a terra.

28′ Brividi per il Mantova: da calcio d’angolo Kirwan sbuca davanti a Festa ma spara alto. Per fortuna tutto fermo per fuorigioco dello stesso esterno.

26′ Troppi errori da parte di Cavalli che perde spesso palla e la regala agli ospiti.

25′ Padova che ora ci crede e spinge alla ricerca del pari.

23′ Radrezza mira l’angolo sinistro bassi, ma Festa c’è e devia in angolo.

18′ Cretella tenta la conclusione dalla distanza ma esce a lato. Azione nata da una palla persa dalla difesa virgiliana e scarico subito sul centrocampista.

16′ Mantova che spinge: sull’asse Trimboli-Bani c’è il tiro del centrocampista che esce debole e facile da parare.

13′ Ancora virgiliani in avanti con Fiori che calcia forte in porta, ma trova la parata di Zanellati.

11′ GOLLLLL DEL MANTOVAAAAA!!!!!!! Monachello lancia Panizzi sulla sinistra, traversone al centro che Galuppini raccoglie e spinge in rete.

9′ Manovra de Mantova che non decolla. Possesso palla, ma nessuna vera occasione pericolosa creata.

5′ Primi minuti di studio tra le due squadre.

Campo non in perfette condizioni con sabbia che si alza da terra.

Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Prima del fischio d’inizio un minuto di raccoglimento per le vittime di Brandizzo.

Le squadre fanno ora il loro ingresso in campo. Mantova in divisa bianca con banda centrale rossa. Biancoscudati in divisa verde.

Clima di festa e più di 5000 persone al Martelli. Curva Te gremita ed entusiasmo alle stelle. In tribuna a sorpresa anche l’ex patron Maurizio Setti.