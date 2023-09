Viadana – Cantieri in città: tutte le modifiche alla viabilità

VIADANA Nei prossimi giorni, per lavori di manutenzione o per la realizzazione di eventi e manifestazioni, vi saranno modifiche alla viabilità essendo alcune arterie stradali viadanesi oggetto di chiusure temporanee per le sopracitate motivazioni. Via Vittorio Veneto, nel centro cittadino sarà chiusa alla viabilità oggi (MER. 7) dalle 7 e fino alla conclusione dei lavori per l’esecuzione di opere di sostituzione di contatore esistente presso il civico 5 a opera di Acque della Concordia Srl (è consentito il transito ai residenti per raggiungere la propria abitazione tramite vicolo Teatro). Domenica 10, in concomitanza con la Festa dello Sport, divieto di transito e sosta con rimozione coatta nelle aree di via Learco Guerra da viale Kennedy (inizio del parcheggio, sino all’intersezione con il parcheggio di fronte all’ingresso dello Stadio del Rugby, lato via Manfrassina) e del parcheggio di via Learco Guerra. I divieti di transito e di sosta saranno validi dalle 7.30 alle 19.30 di domenica. Il giorno seguente (lunedì 11) e fino a venerdì 22 (o fino al termine dei lavori) sarà istituito il senso unico alternato regolamentato da movieri o da impianto semaforico temporaneo e divieto di sosta con possibilità di rimozione coatta su entrambi i lati in via Aroldi all’intersezione con via Cagnola. Quanto disposto dall’ordinanza per consentire lo svolgimento dei lavori di modifica dell’allaccio alla rete Italgas Spa dalla ditta Bonzi Spa. Inoltre, lunedì11 riprenderanno e si concluderanno i lavori di riasfaltatura di via Di Vittorio a opera della Provincia, step finale degli interventi estivi lungo la Sp 59 da Squarzanella a Viadana. Il traffico lungo la strada sarà regolato da movieri, così come già avvenuto nelle settimane scorse lungo i tratti già interessati dai lavori. Infine, dall’Ente locale “si ricorda la proroga fino a sabato 9 settembre dell’ordinanza n. 584/2023/MI per la regolamentazione della circolazione tramite senso unico alternato lungo la SS 358 di Castelnovo dal km 20+780 al km 21+900 per consentire l’ultimazione dei lavori di manutenzione dei giunti ammalorati del ponte sul fiume Po.”