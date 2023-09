Rivarolo – Il “Cammino di Santa Giulia” registra i primi turisti

RIVAROLO MANTOVANO Zaino in spalla, mappa alla mano e uno spiccato interesse per le peculiarità dei luoghi attraversati: è questo il target del “Viaggiatore attento” che percorre, a piedi o in bicicletta, uno dei tanti Cammini turistico-devozionali sorti in questi anni con l’intento di valorizzare territori ameni, ma poco noti. Tra questi, il “Cammino di Santa Giulia”, ovvero il percorso ciclopedonale che si snoda tra le Regioni Toscana, Emilia e Lombardia riproponendo idealmente il tragitto seguito nel 763 d.C. per la traslazione della reliquia (i resti corporei della Martire), da Porto Pisano, sulla costa toscana, al monastero regio di San Salvatore, oggi Santa Giulia, in quel di Brescia. La coppia di Viaggiatori che il 19 agosto aveva lasciato Livorno alla volta di Brescia, è approdata, in questi primi giorni di settembre, a Rivarolo, dove pernotterà. L’intenzione dichiarata è quella di percorrere per intero i 470 chilometri del percorso, riproposto oggi in chiave turistico devozionale dall’omonima Associazione che ne ha curato il progetto e sottoposto l’adesione alle 8 Province e ai 78 Comuni coinvolti. Snodandosi per località amene e centri storici secolari, il Cammino si qualifica come veicolo di promozione dei territori, rivolto, in particolare, agli utenti dai ritmi lenti che prediligono la riscoperta di luoghi peculiari, situati al di fuori dei circuiti turistici consueti. Allo stato attuale, numerose risultano essere le strutture ricettive già convenzionate con l’Associazione che ha promosso l’iniziativa, così come i Comuni aderenti, tra i quali, dal 4 aprile 2022, anche il Comune di Rivarolo Mantovano, interpellato per la presenza della Chiesa parrocchiale di Cividale, dedicata alla Santa. Delle 25 tappe del Cammino, quelle relative al territorio comunale, incentrate sulla Chiesa di Santa Giulia, sono due: la tappa n.20, che individua l’arrivo a Cividale, da Cicognara, per la Strada del Ponterotto e la n.21 che ne segnala la ripartenza verso Alfiano, per le strade Lame, Rasche e Castellana.