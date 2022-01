Calcio Eccellenza – Laudini: “Casti, batti il Castegnato e riparti alla grande”

CASTIGLIONE L’Eccellenza è finalmente pronta a ripartire. Domenica il Castiglione di Fabio Esposito ospiterà l’Atletico Castegnato, che in classifica conta 19 punti (con una gara da recuperare) contro i 15 degli aloisiani, sconfitti all’andata 4-1. Nella sua ultima gara giocata, il Castiglione non è andato oltre lo 0-0 casalingo con l’Orceana, mentre l’Atletico Castegnato ha chiuso sul 2-2 la gara esterna col Forza&Cotanza.

«Aspiriamo a qualcosa in più della semplice salvezza – afferma il presidente Andrea Laudini – . Ma per farlo dobbiamo provare a migliorare subito la nostra classifica. L’obiettivo, quindi, è ripartire bene. Una vittoria contro l’Atletico Castegnato darebbe morale ai ragazzi, per una seconda parte di stagione migliore della prima. Vogliamo risalire alla svelta la classifica per allontanarci dalla zona pericolo». Il presidente rossoblù non vede l’ora di rivedere la squadra in campo: «È importante che finalmente si torni a giocare – spiega – . Va bene allenarsi per mantenere la condizione, ma farlo sapendo che la domenica si gioca è tutta un’altra cosa. La partita manca a tutti manca la partita, e su questo penso non ci siano dubbi».

Sicuro assente Bertolani, non recupera neanche Hanine. Esposito non sa ancora se potrà utilizzare Quaggiotto. Ha ripreso gli allenamenti Dagani, mentre Mangili se tutto va bene rientra a marzo.

Ricordiamo che sabato al Tullio Saleri di Lumezzane (ore 15) è in programma la finale della Coppa Italia Eccellenza fra Mapello e Ciliverghe, quest’ultimo avversario di Castiglione e Governolese.