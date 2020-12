Viadana, l’attività della biblioteca non si ferma

VIADANA «L’amministrazione comunale intende garantire modalità alternative con cui prestare i consueti servizi di prestito bibliotecario/interbibliotecario coinvolgendo sia le associazioni di volontariato del territorio sia i gestori delle edicole del capoluogo»: ad affermarlo è l’assessore alla cultura e all’istruzione Rossella Bacchi . «Vista la situazione contingente la biblioteca comunale e l’amministrazione hanno condiviso un insieme di iniziative per consentire alla popolazione di poter almeno usufruire del servizio di prenotazione e asporto dei libri – ha detto l’assessore -. È stato stipulato un accordo con i gestori delle edicole del capoluogo (via Garibaldi, piazzale Parazzi e piazza Manzoni) per il ritiro di libri, previa prenotazione telefonica presso la biblioteca. Inoltre vi è una collaborazione operativa con la Protezione Civile per la consegna a domicilio di libri, previa prenotazione telefonica, presso la biblioteca per gli over 65. Tra le iniziative in campo anche la collaborazione con l’associazione LugMan per la realizzazione di Webinar dedicati al tema dell’alfabetizzazione digitale; sinergia in remoto anche con il personale della biblioteca per l’accesso al prestito di e-book tramite Medialibrary, per la realizzazione di video-letture per bambini, e la diffusione di informazioni bibliografiche, previa richiesta del documento da riprodurre scrivendo a biblioteca@comune.viadana.mn.it; per il ritiro dei libri prenotati – conclude l’assessore – è prevista la possibilità di asporto presso la parte antistante la biblioteca.». (l.c.)