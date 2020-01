Pallavolo Mantova, festa per il minivolley

Mantova Tanto entusiasmo e divertimento alla festa di Natale del minivolley della Pallavolo Mantova. La manifestazione si è svolta alla palestra Boni. Sotto la guida della professoressa Katia Pascon e dell’istruttore Marco Negri, i numerosissimi atleti biancorossi si sono cimentati in partite molto combattute, giocate su ben sette campi allestiti nell’impianto cittadino. Arbitri degli incontri le ragazze dell’Under 13 e dell’Under 16 della Pallavolo Mantova. Al termine premiazioni e un pandoro per tutti per celebrare insieme le festività.