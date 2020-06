Festivaletteratura si presenta lunedì 6 in piazza Castello

MANTOVA Tempi nuovi richiedono grande immaginazione, ma la voglia di ritrovarsi insieme in piazza – e a maggior ragione in una delle piazze simbolo di Festivaletteratura – alla fine prende sempre il sopravvento! Fedeli a una vecchia e consolidata tradizione, anche quest’anno non possiamo rinunciare all’appuntamento più atteso, al culmine di un lungo lavoro di cesellatura che negli ultimi mesi ha subito, al pari di molte altre realtà, bruschi cambi di rotta e perdite incolmabili.

Lunedì 6 luglio alle ore 21:00, in Piazza Castello, Simonetta Bitasi, Alessandro Della Casa e Salvatore Satta presenteranno la ventiquattresima edizione di Festivaletteratura. L’affetto che abbiamo ricevuto in questi mesi da parte di tutti è stato entusiasmante, e ringraziarvi dal vivo dandovi un piccolo assaggio delle tante cose che organizzeremo a Mantova a settembre è un desiderio che ci accompagna da tempo. Nel programma 2020 avremo molte nuove formule di incontro che testeremo per la prima volta in assoluto e che non vediamo l’ora di raccontarvi. Per tutti coloro che non potranno partecipare di persona alla presentazione del prossimo Festival sarà possibile seguire l’incontro in streaming, attraverso la nostra pagina Facebook e il nostro canale Youtube.

Nel rispetto della normativa Anticovid vigente, l’accesso all’evento avverrà dalla sola Piazza Santa Barbara, sarà obbligatorio l’uso della mascherina e andranno evitati assembramenti. La serata sarà d’occasione per rinnovare o sottoscrivere la propria tessera all’Associazione Filofestival e offrire un sostegno davvero prezioso alla nostra attività, che è possibile sostenere anche donando il proprio 5×1000 a Filofestival. Vi ricordiamo infine che da qualche settimana è possibile presentare domanda di volontariato a Festivaletteratura 2020 attraverso il modulo presente sul sito www.festivaletteratura.it. Possono presentare domanda tutti coloro che sono nati prima del 1° gennaio 2005, specificando disponibilità di tempo, mansioni desiderate e tutte le informazioni utili per agevolare la selezione. I minorenni, oltre a compilare il form, dovranno inviare via email l’autorizzazione firmata dai genitori all’indirizzo volontari@festivaletteratura.it. Il modulo va inviato entro lunedì 13 luglio 2020.