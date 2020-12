Settimana grigia ma non fredda fino a venerdì. Da Santo Stefano ampie schiarite ma il termometro precipita. Fine dell’anno al gelo!

MANTOVA Feste a due volti: grigio e con qualche goccia di pioggia per la Vigilia e per Natale, soleggiato ma molto più freddo a partire da Santo Stefano. La debole perturbazione transitata ieri ha lasciato in eredità clima umido ma non freddo che ci terrà compagnia almeno fino a Natale. Solo allora la circolazione dei venti su scala europea cambierà in modo radicale.

Dal giorno di Santo Stefano buona parte dell’Italia sarà infatti investita da una moderata ondata di freddo di origine continentale che se da un lato porterà clima più secco e soleggiato dall’altro farà scendere le temperature di parecchi gradi. Saranno soprattutto le temperature minime a portarsi al di sotto dello zero di diversi gradi, con la previsione di valori negativi (circa -3°) anche in città a partire da domenica. Possibili valori fino a -7° nelle zone di aperta campagna nei giorni successivi.

Prima di allora il tempo cambierà di poco. Protagonista principale del tempo atteso fino a giovedì sarà una circolazione di aria mite di origine oceanica che tingerà spesso il cielo di grigio su buona parte dell’Italia settentrionale. Tale circolazione si alimenta di correnti umide di origine subtropicale; indurrà quindi temperature decisamente miti, al di sopra della media di almeno 3 gradi. Su nord Italia si alterneranno quindi annuvolamenti compatti uniti a qualche schiarita; la forte umidità presente sul suolo padano non consentirà di farci vedere il sole. Sotto questo profilo l’attuale dicembre si conferma decisamente avaro di ore soleggiate: ad oggi su Verona si contano poco più di 20 ore di sole, numero che sale a 40 oltre i 500 metri di quota.

Relativamente alle piogge, ad oggi su Mantova città sono scesi fra 120 e 130 millimetri di pioggia, una quantità quasi tripla rispetto alla media di 56, scesa per i tre quarti nel corso del micidiale evento perturbato che ha preceduto l’Immacolata.

La settimana esordirà oggi con una giornata in parte grigia ma senza pioggia. Non farà freddo: le temperature diurne rimarranno poco al di sotto dei 10 gradi. Qualche raggio di sole sarà possibile domani, sebbene in un contesto ancora tardo autunnale con frequenti passaggi nuvolosi e con molta foschia. Temperature stazionarie. Anche mercoledì il cielo sarà per lo più coperto sebbene qualche schiarita potrebbe permettere qualche raggio di sole a metà giornata.

Nel giovedì di vigilia potrebbe cadere anche qualche goccia di pioggia nel pomeriggio, in attesa di un Natale ancora nuvoloso o coperto e con possibili piogge nel pomeriggio-sera per l’impatto dell’aria fredda continentale in arrivo da nordest sul suolo padano.

Il tempo sarà invece in netto miglioramento a partire da sabato. Correnti fredde ma più secche dilagheranno nel Mediterraneo sgomberando il cielo dalle nubi su buona parte del nord Italia. Farà però molto più freddo, specie nelle ore notturne e del mattino.

A seguire, da martedì 29 dicembre il passaggio di una perturbazione potrebbe anche portare la neve in Valpadana. Rimane da capire il ruolo delle masse d’aria polari in discesa nel Mediterraneo dalle regioni polari.

Alessandro Azzoni