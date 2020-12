In quarantena esce di casa in auto, denunciata una 53enne

CASTEL D’ARIO I Carabinieri della Stazione di Castel d’Ario, in seguito a mirati servizi, per garantire il rispetto delle norme e delle restrizioni finalizzate al contenimento della diffusione del coronavirus, hanno sorpreso sulla pubblica via una donna, alla guida della sua autovettura, la quale, nonostante fosse stata sottoposta alla c.d. quarantena con provvedimento dell’ATS Valpadana, era uscita di casa senza alcun valido motivo. Pertanto la donna, di 53 anni, è stata denunciano all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere di inosservanza del provvedimento sanitario finalizzato a contenere l’epidemia, i sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.