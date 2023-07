Calcio Terza Categoria – Borgo Virgilio, la voglia matta di Pini: “Lotteremo per il vertice”

BORGO VIRGILIO Dopo aver lasciato la panchina della Juniores Regionale del Suzzara, mister Fabrizio Pini ha accettato la sfida della Terza Categoria col Borgo Virgilio. Col primo ritrovo di mercoledì scorso, è ufficialmente iniziata la nuova avventura: «Per me è un passo importante – dichiara il neo allenatore biancazzurro – dovevo cogliere questa grande opportunità. C’è un gruppo importante e giovane, che ho seguito per quasi tutto lo scorso campionato: ci sono tutti i presupposti per fare una stagione da protagonisti. Parlare di obiettivi è prematuro, ma vogliamo lottare per stare in alto, poi vedremo cosa dirà il campo». «Al vernissage ho trovato un gruppo attento e consapevole, che ha voglia di fare bene. Sono ragazzi che conosco da tempo, so cosa mi possono dare. La prima amichevole la disputeremo il 17 di agosto, poi mano a mano affronteremo altri impegni per mettere benzina nelle gambe. Ho visto grande affiatamento tra i ragazzi. Significa che chi mi ha preceduto ha fatto un grande lavoro». «Mi ritengo fortunato perché nessun ragazzo è partito – osserva Pini -, anzi ne sono arrivati di nuovi che ci daranno una grossa mano. Sono arrivati Zorzella, un giocatore di esperienza che serviva anche lo scorso anno, Galafassi, che ha sempre giocato in categorie superiori; Delfini e Centonze ed infine Pecchini che è cresciuto nel nostro settore giovanile. C’è da lavorare sull’aspetto mentale, perché è un po’ mancato lo scorso anno nei momenti clou».