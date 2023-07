Tiro con l’arco – Lucilla Boari prepara i Mondiali di Berlino. In palio i pass olimpici per Parigi 2024

Torino L’Italia del tiro con l’arco per ora ha conquistato solo una carta individuale per i prossimi Giochi, grazie al bronzo di Chiara Rebagliati ai Giochi Europei. A Berlino, per i Campionati Mondiali dall’1 al 6 agosto, saranno in palio altri pass per Parigi 2024. Sarà la prima possibilità per qualificare le intere squadre, prendendosi così i tre biglietti al maschile e i tre al femminile, assegnati alle migliori tre squadre in classifica ai Mondiali sia al maschile che al femminile. Le delegazioni arriveranno a Berlino domenica 30. Presente la rivaltese Lucilla Boari (in foto): da martedì il via ufficiale alla gara con le 72 frecce di qualifica. Mercoledì eliminatorie del mixed team e delle squadre, mentre da giovedì le gare individuali. Venerdì le finali a squadre e domenica quelle dell’arco olimpico. Gli azzurri, per prepararsi al meglio, hanno svolto un raduno in Liguria, Dal 27 al 30 luglio saranno a Cantalupa (To).