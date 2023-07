Calcio Eccellenza femminile – Il Casalmartino si presenta e sogna la C in due anni

RONCOFERRARO Vernissage ieri pomeriggio per il Casalmartino, che si è presentato presso il centro sportivo Nuvolari di Roncoferraro con rinnovate ambizioni, dopo la salvezza nel torneo di Eccellenza. Patron Marzio Guernieri ha svelato lo staff nuovo di zecca, con il diesse Marco Messina, il mister Luca Bittante, il vice Gemelli e il collaboratore esterno Massimo Cima. E’ rimasto anche Michele Balasini, passato al ruolo di direttore tecnico. Quasi al completo il gruppo delle ragazze rossoverdi, con qualche perdonabile defezione a causa delle vacanze estive. Ora le giocatrici dovranno iniziare una pre-preparazione individuale, già consegnata dallo staff tecnico, in vista del raduno il prossimo 5 agosto. Gli obiettivi sono chiari: fare del Casalmartino sempre di più il punto di riferimento per il calcio femminile mantovano e arrivare, nel giro di due stagioni, al salto di categoria in serie C. E visti gli ultimi innesti, tutto sembra possibile.