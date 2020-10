Decreto anti-Covid: via ai controlli tra scuole e locali

MANTOVA – Il questore di Mantova Paolo Sartori, ha emesso ieri un’ordinanza rivolta a tutte le forze dell’ordine e ai sindaci del territorio al fine di fare rispettare le disposizioni contenute nel recente decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle norme a contrasto della diffusione del Covid-19. L’ordinanza è stata emessa a seguito della riunione del Comitato per la Pubblica Sicurezza che si è tenuta in prefettura. Già da ieri sera Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale hanno iniziato i controlli nei locali pubblici tra città e provincia per il corretto utilizzo delle mascherine e del distanziamento sociale. Già a partire da oggi e poi dall’inizio della prossima settimana saranno fatti dei controlli specifici agli ingressi delle scuole e alle fermate degli autobus. «Confidiamo nella collaborazione dei gestori degli esercizi pubblici – spiega il questore Sartori – che già nei mesi scorsi hanno dimostrato di attenersi alle regole dei decreti del governo, e ora come allora li esortiamo a rivolgersi alle varie forze dell’ordine per segnalare e risolvere eventuali problematiche e criticità. Confidiamo lo stesso anche per chi frequenta in locali pubblici. Quest’ultimo decreto del governo – conclude Sartori – ha stabilito regole ben precise sull’uso delle mascherine e sul distanziamento sociale e chi non dovesse rispettarle sarà sanzionato pesantemente, come del resto previsto dal decreto».