Tuberfood, l’appuntamento è all’anno prossimo (forse)

BORGOFRANCO (Borgocarbonaro) – Borgofranco (Borgocarbonara)La volontà c’è e con essa anche la macchina organizzativa che per anni ha tenuto in piedi, sia pure in un piccolo centro, una manifestazione diventata di respiro nazionale; ma, allo stato attuale dell’emergenza Covid, e con i famigerati DPCM che tornano restrittivi, per Tuberfood è, al momento, difficile fare previsioni in vista del prossimo anno. E per anno non si intende quello solare, ma un vero e proprio intervallo di dodici mesi, dato che la storica manifestazione di Borgofranco, quest’anno saltata causa emergenza sanitaria, potrebbe andare in scena nell’ottobre del 2021. Di questo e non solo si è discusso sabato sera a Bonizzo, nel corso di un incontro che ha visto la presenza di una nutrita delegazione della Pro loco, dell’associazione tartufai mantovani con il presidente Paolo Papazzoni, il rappresentante della Provincia Dino Stermieri, la presidente del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po Ada Giorgi e il sindaco di Borgocarbonara Lisetta Superbi.

Grande razionalità nel valutare la situazione ma anche altrettanta voglia di mettersi in gioco e di studiare iniziative da mettere in campo per dare la giusta valorizzazione al territorio e alla sua vocazione tartufigena. Iniziative dunque a spot, di più facile organizzazione, e sguardo attento all’evoluzione della situazione per potere poi dar vita alla manifestazione più ampia e importante.